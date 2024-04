Manuela Franco está pasando por el mejor momento de su vida porque está esperando su primer bebé. Luego de haber dicho que no estaba segura si quería ser mamá o no, está experimentando una de las mejores sensaciones que, según ella, ha vivido.

Está atravesando muchos cambios, no solo físicos, sino también en su entorno, pues antes de que supiera que estaba embarazada, estaba poniendo en venta su finca porque estaba presentando un problema con los ratones, detalle que la tenía molesta y estresada.

Sin embargo, solo Dios sabe como hace las cosas, dice ella, cuando recibió la noticia de que esta esperando un bebé con su actual pareja Juan Esteban Ibarra, también creador de contenido.

Lo cierto es que Manuela subió un video mostrando el cambio que se había realizado hace poco en la cara. Resulta que se quitó las pestañas postizas que tenía desde hace mucho tiempo y quedó, prácticamente, sin pelos en dicha parte.

“Me quité las pestañas para poder ensayar el producto que voy a sacar. La idea es que la gente vea que el producto sí es efectivo, por eso les muestro que me quedé sin pestañas. Yo digo que más o menos en un mes deberían estar creciéndome”, afirmó la creadora de contenido.

“No fue fácil tomar la decisión. Llevaba muchos años esclava de eso y obvio uno se ve destruido, me veo toda diferente, pero eso vuelve y crece, me estoy haciendo mi tratamiento”, terminó por decir.

En redes sociales, varios comentaron sobre el cambio, pero la apoyaron, incluso diciendo que se veía mucho más joven de lo que es.

Cómo se llamará la hija de Manuela Gómez

La bebé se llamará Samantha y a pesar de todos los retos que ha traído la llegada de la niña, Manuela no se cambia por nadie. El padre de la niña está feliz porque viene una bebé a la casa.

