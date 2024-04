Muchos crecieron viendo en la televisión a Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos. Los dos actores se conocieron en ‘Nadie es eterno en el mundo’, pero cada uno tenía una relación sentimental por aparte. Fue hasta ‘Sin senos no hay paraíso que comenzaron a tener un romance.

Luego de crecer y apoyarse juntos durante tanto tiempo, tomaron la decisión de llevar caminos separados. La mamá de Caicedo contó cómo él y la familia vivió el terrible momento.

“Él no sabía qué hacer, empezó a hacer x cantidad de cosas y yo siempre estuve a su lado. Vi toda la transformación de él, que las cosas no le estaban saliendo como él quería y a tocar fondo“, afirmó la madre del actor.

No fue el único, la hermana de Caicedo, María Alejandra, detalló en ‘Se dice de mí’ el triste momento:

“Entró en una fuerte depresión, se refugió en su propia soledad y en su finca debido a todo lo que estaba pasando en ese momento“. Hay que recordar que los usuarios en Internet empezaron a especular que Caicedo era gay, ya que no encontraron un caso de infidelidad que justificara la separación de la famosa pareja.

“Tengo grandes amigos gays que los quiero y los aprecio mucho, si lo fuera lo hubiera dicho, es más, no me hubiera casado, pero me pareció un golpe muy bajo“, contó Sebastián Caicedo.

Su familia fue un pilar muy importante para que pudiera renacer de las cenizas y encontrar el camino de nuevo, pero fue su novia Juliana Diez quien llegó a su vida para acercarlo a Dios.

