Con la canción ‘Los caminos de la vida’, interpretada por Peter Manjarrés, Elder Dayán Díaz y ‘Pillao’ Rodríguez, terminó el homenaje póstumo que los cantantes, compositores y acordeoneros le rindieron la noche del miércoles 21 de mayo al cantautor y Rey Vallenato Ómar Geles Suárez en la plaza Alfonso López.

Durante el evento, Hilda Suárez Carrillo, madre del artista vallenato, agradeció a los asistentes el tributo que le rindieron a su hijo por sus 43 años de trayectoria artística. Asimismo, reveló una petición que le hizo el cantautor si llegara a morir.

“Ustedes me van a perdonar porque Ómar Geles no tiene muchos días que se murió; él me dijo que no le guardara luto, pero yo sí se lo guardo, pero no puedo decir más nada. Qué Dios nos bendiga a todos los que estamos aquí, gracias por haber venido esta noche”, dijo Hilda Suárez.