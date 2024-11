Maluma aprovechó el día de los niños para presumir del tierno disfraz de su hija y, además, del vestuario en conjunto que llevaba junto a Susana Gómez, su actual pareja.

Desde que el paisa terminó su relación con Natalia, hace ya varios años, decidió mantener ciertos detalles de sus romances en privado, por lo que poco se sabe de su noviazgo con Gómez.

A pesar de eso, y desde que se supo que sería padre, se ha relajado con sus publicaciones y de vez en cuando sube más de lo acostumbrado. Es por eso que decidió subir una tierna foto junto a su hija, quien lucía un traje de vaquera, como sus dos padres.

Por supuesto, los fanáticos del paisa no dejaron pasar el momento y comentaron el ‘post’:

“No estoy soportando”, “Ay no, me la como“, “tan linda la bebé, hermosa familia, los amo”, “hermosa la vaquerita”, “aw, pero qué bella. Qué bonitos se ven”, “hermosa familia”, “quiero ser París”.

Sin duda, Maluma está disfrutando de su nueva faceta, sobre todo porque ha tenido tiempo de pasarlo en familia y dedicarse a estar con su hija, sin pederse un solo momento de su hija, quien se ha convertido en el centro de su vida.

Por ahora, no se sabe si la pareja decidirá tener más hijos, pero parecen estar emocionados con la idea de agrandar la familia.

