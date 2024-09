En diálogo con el comediante ‘Suso’, Maluma recordó uno de los momentos más estresantes en su carrera musical, el cual ocurrió previo al concierto ‘Medallo en el mapa’, que se llevó a cabo en abril de 2022.

El artista del género urbano contó que Madonna, la gran invitada de aquel evento, se hospedó en su casa en Medellín, pero que no todo salió como se esperaba, pues hubo un corte de energía en el vivienda que provocó problemas.

“Fue una historia muy bonita, pero un estrés muy hijuemadre. Esa semana fue de las más fuertes y pesadas de mi vida. Estaba en concierto en Medellín y ya con ese estrés bastaba, pero cuando aterrizó Madonna, llegó a mi casa y tuvimos ciertos problemas con la energía“, dijo Maluma en un principio.

Ante ello, ‘Suso’, fiel a su humor, le preguntó: “¿Se fue la luz? Qué ‘chichi'”.

Por su parte, el artista antioqueño respondió que le tocó gestionar unos transformadores para arreglar el problema en su casa, incluso, “llevando a todo EPM”.

“Tocó traer unos transformadores. [A Madonna] Le dio como por conectar todo a la misma vez, el secador, la batidora, la licuadora, una camilla. De un momento a otro me llama y me dice que no tiene luz en la casa”, precisó.

Y añadió, entre risas: “Yo le dije, mi amor, tranquila que yo tenía eso pensado, Medellín es un lugar de desconexión“.

En la entrevista con ‘The Suso’s show’, programa de Caracol TV, Maluma hizo énfasis en que le tocó salir de su casa para que Madonna estuviera cómoda durante el tiempo de estadía en Colombia, pues la estrella del pop llegó con un equipo de trabajo de más de 10 personas.

“Ella estaba con todo el equipo de trabajo, eran como 10 personas. Lo chistoso fue que cuando hicimos el concierto yo ya me iba a ir puesto que mi papá me prestó la casa de él porque yo le di a Madonna mi casa, entonces yo iba para la casa de mi papá y ella me llama y me dice que vamos a hacer una celebración en mi casa y que estoy invitado a mi casa. Yo dije: ‘ahh bueno, que muchas gracias’… Entré a mi casa y le pedí prestado el baño“, concluyó riéndose.

Cuándo fue el concierto de Maluma y Madonna en Medellín

El concierto de Maluma y Madonna en Medellín se llevó a cabo el 3o de abril de 2022, en el estadio Atanasio Girardot, como parte del evento ‘Medallo en el mapa’.

Más de 54.000 personas asistieron al evento en la capital antioqueña que incluso, fue transmitido en plataformas digitales.

