Juan Luis Londoño Arias, más conocido en el mundo de la música como Maluma, ha sido uno de los cantantes de reggaetón que ha logrado mantenerse el top mundial desde su lanzamiento alrededor del año 2011.

El cantante paisa de 29 años se ha caracterizado a lo largo de su carrera a realizar grandes conciertos, entre ellos está el que hizo el año pasado en el mes de abril en el estadio Atanasio Girardot llamado ‘Medallo en el mapa’.

(Lea también: Madonna se le midió a tirar los pasos de icónica canción de Joe Arroyo; encantó a sus fans)

Este concierto, que fue de solo una fecha, quedó señalado de ser uno de los mejores el año anterior, no solo por el ‘show’, sino también por la cantidad de artistas invitados que el cantante llevó.

Figuras como Feid, Grupo Firme, Wolfine, Blessd y Kapla y Miky, han compartido escenario con el paisa, sin embargo, una de las artistas más reconocidas con la que Maluma ha podido cantar de tú a tú en los escenarios es con la reina del pop Madonna.

A lo largo de los años, el cantante paisa forjó una buena amistad con Madonna, no solo porque han coincidido en los diferentes escenarios del mundo, sino también porque han hecho música juntos, como es el caso de la canción ‘Music y Medellín’, que hace parte del album Madame X de 2019 y que cantaron juntos en el concierto del año pasado.

Para el reguetonero, aquella presentación se quedará en la memoria de los 45 mil espectadores por mucho tiempo, y por supuesto, en el corazón de él mismo “como uno de sus shows más exitosos de toda la carrera”.

(Vea también: Le dan de alta a Madonna luego de luchar en UCI contra grave infección: “Me siento mejor”)

Todo pasó días antes del concierto en el Atanasio el año pasado. En una entrevista para El Hormiguero, Maluma confesó que la presencia de Madonna en el concierto estuvo a punto de no concretarse.

“Ocho días antes del concierto me canceló. Me dijo que no podía porque tenía compromisos personales, que tenía que hacer cosas con su familia… Yo casi me muero”, afirmó Maluma.