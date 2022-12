La reconocida artista estaba dichosa con el anuncio del regreso de RBD, pero su felicidad se vio empañada por el fallecimiento de su perro, Sancho, que estuvo con ella por varios años de su vida.

Perroni, que se casó recientemente, no dijo qué fue lo que le pasó a su mascota, pero sí compartió su tristeza y conmemoró momentos lindos que pasó con él en el siguiente video:

La cantante de RBD aseguró que le dolía mucho más de lo que imaginaba el fallecimiento de su mascota y señaló cuánto lo va a extrañar ahora que no está.

“Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor ❤️ tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá q tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño 🙏🏻”, escribió la artista.