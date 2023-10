Uno de los temas que tocaron los presentadores del matutino fue el encuentro con extraterrestres que la actriz Sandra Reyes confesó haber tenido hace un par de meses.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, relató hace un tiempo la actriz bogotana.