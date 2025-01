El ‘Desafío‘, de Caracol Televisión, que se ha consolidado como uno de los favoritos de los colombianos, reúne a participantes que enfrentan exigentes pruebas de fuerza, agilidad y destreza.

Además de competir, los concursantes deben convivir y formar equipos, lo que a menudo da lugar a amistades y, en algunos casos, relaciones amorosas. Tal fue el caso de Laura Jiménez Madrid, conocida como ‘Madrid’, y Gonzalo Pinzón, apodado ‘Galo’, quienes comenzaron su romance tras finalizar la temporada 2021.

¿Qué pasó con ‘Madrid’ y ‘Galo’ del ‘Desafío’?

Según se conoció, fue ‘Madrid’ quien dio el primer paso al confesar que extrañaba a ‘Galo’. Desde entonces, ambos construyeron una relación sólida, estableciéndose juntos en Medellín y compartiendo más de dos años de vida en pareja. Sin embargo, recientes rumores han puesto en duda la continuidad de su relación.

Un video publicado por ‘Madrid’ en su perfil de TikTok desató la especulación entre sus seguidores. En la grabación, se le observa dentro de un automóvil con una expresión melancólica mientras interpreta la canción ‘Hasta aquí llegué’, cuyo mensaje se centra en una ruptura amorosa donde una de las partes decide poner fin a la relación.

La publicación creó incertidumbre entre los fanáticos, quienes no tardaron en preguntarse si la relación entre los exparticipantes del ‘Desafío The Box’ habría llegado a su fin. Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores, el video dejó a muchos sorprendidos y confundidos, especialmente considerando la conexión y estabilidad que habían mostrado desde que iniciaron su romance.

Por ahora, la posible separación de ‘Madrid’ y ‘Galo’ sigue siendo un tema de interés para los seguidores del programa, quienes esperan conocer más detalles sobre el futuro de esta pareja que conquistó corazones tanto dentro como fuera de las pantallas.

Algunos de los comentarios de los seguidores de la exparticipante dijeron: “Fuerza Madrid”, “Siempre estaré aquí. Donde tu corazón sienta paz ahí es donde debes estar te amo”, “más linda esos pucheros me robaron una lágrima, porque siempre te he admirado, no sé que te pasó, pero mira siempre adelante reina hermosa”.

