A inicios de diciembre de 2024, se confirmó que Marcelo Cezán será el nuevo conductor de ‘La casa de los famosos 2’, uno de los programas más esperados por los televidentes.

Hasta entonces, Cezán participaba como presentador en el programa ‘Bravíssimo’ de Citytv y era miembro del elenco de ‘Hombres a la plancha’, una obra teatral que revivía icónicos temas musicales. Paralelamente, su esposa, Michelle Gutty, apareció como invitada en un programa donde abordó diversos aspectos de su carrera, su proyecto en El Salvador y un tema que captó especial interés: la crisis matrimonial que enfrentaron al inicio de su relación.

Gutty reveló al programa ‘Entre valientes’, de Tropicana, que, años atrás, su relación con Cezán atravesó un difícil momento cuando apenas comenzaban a conocerse.

Ambos tenían deseos y expectativas de vida que no coincidían. Según la actriz, a los dos meses de relación decidieron vivir juntos, pero el conflicto llegó cuando ella expresó su deseo de casarse y tener hijos. Frente a esto, Marcelo, que había tomado la decisión de no casarse ni tener hijos tras cumplir 40 años, le respondió: “Si eso pasa en mi vida, sé que será contigo, pero no estoy seguro si quiero eso para mí”.

Este desacuerdo los llevó a darse un tiempo, algo en lo que Michelle Gutty inicialmente no creía. Sin embargo, decidieron separarse durante ocho meses.

“Nosotros terminamos, él dice que me pidió un tiempo, y hubo un debate ahí, pero para mí no hay tiempo, eso se terminó. Duramos ocho meses separados. Hay que decirlo pero yo cangrejié, yo reculié, y yo rogué. Al primer mes le rogué y él me decía que no [sic]”, dijo la presentadora.

Durante este periodo, Gutty intentó seguir adelante y reconfigurar su vida, incluso considerando nuevas relaciones. Por su parte, Marcelo aprovechó ese tiempo para reflexionar y replantear su vida, reconociendo que deseaba una segunda oportunidad con Michelle. Cuando intentó reconciliarse, se enfrentó a la resistencia de su pareja.

Aunque él buscó demostrarle su amor, inicialmente ella se negó. Finalmente, Marcelo encontró una forma de acercarse a través de la familia de Michelle, logrando reestablecer el vínculo.

En el programa ‘Entre valientes’, Gutty relató que conoció a Marcelo en 2011, poco después de regresar de El Salvador, donde trabajó como presentadora. Al volver a Colombia durante la temporada navideña, se involucró en una obra musical que recorrió varios centros comerciales de Bogotá interpretando las tradicionales novenas de aguinaldos.

Este encuentro marcó el inicio de una relación que, pese a las dificultades, logró consolidarse con el tiempo al punto que formaron una familia, fruto de su relación nació su hijo Fabricio.

