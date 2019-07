A través de una historia de Instagram, la joven ‘youtuber’ aseguró que compró las boletas para asistir a Tomorrowland, festival de música electrónica que se celebra en Boom, localidad entre Amberes y Bruselas, en Bélgica.

Este multitudinario evento se realizará en dos fechas y tiene una duración de tres días; del 19 al 21 y del 26 al 28 de julio.

No obstante, la influenciadora no confirmó los días en que viajaría al corazón de Europa para ver a artistas como The Chainsmokers, Armin Van Buuren, Carl Cox, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Robin Schulz, Alesso, Tiesto y David Guetta.

Al revisar páginas de vuelos, hospedaje y el sitio oficial del festival, estos serían los precios aproximados, en pesos colombianos, que debió pagar Luisa Fernanda W para disfrutar de su cumpleaños número 26.

En estos cálculos suponemos que la ‘youtuber’ viaja desde Medellín y que se quedaría 4 noches y 5 días en Bélgica:

Vuelo ida y vuelta de Medellín a Amberes, en ¡económica!: $ 25.000.000

Tren de Amberes a Boom: $ 35.700

Boletas ‘La locura completa comfort’ de los tres días de festival: $ 1.800.000

Hospedaje en un hotel de 4 estrellas, en Boom: $ 2.500.000

Comida: $ 1.443.000

Para un total de $ 30.783.060

A continuación, el video en donde Luisa Fernanda W les cuenta a sus seguidores que irá al Festival Tomorrowland: