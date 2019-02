Después de confesar que en el funeral de Legarda vivió una experiencia casi paranormal con un grillo, Luisa Fernanda W les dedicó un sentido mensaje a las personas que en los últimos días la criticaron porque, supuestamente, no se mostraba muy afectada por la partida de su novio.

“Muchas personas se preguntan: ¿Por qué no lloran y no se siente el dolor? Les voy a decir una cosa. Cuando tú en la vida quedas con remordimientos o hiciste algo malo con una persona, lloras. Pero si le entregaste todo, siéntete feliz porque esa persona estuvo en tu vida, y yo me siento feliz y afortunada de que Legarda me haya escogido como su novia”, aseguró la ‘youtuber’ frente a las más de 15.000 personas que asistieron al evento de despedida del influenciador.

Luisa Fernanda W no pudo contener el llanto cuando llegó antes de las 3:00 p.m. a la plaza de toros La Macarena y fue ovacionada al ingresar al escenario. La influenciadora levantó sus brazos, juntó sus manos para representar un corazón y luego se las llevó a la cara visiblemente emocionada por lo vivido en las últimas horas.

Los seguidores del cantante Fabio Legarda atendieron la solicitud de los organizadores del evento ‘Más sueños, menos balas’ y asistieron vestidos de blanco, con flores y globos del mismo color. El evento duró casi 4 horas.

Durante la jornada habló el papá de Legarda, quien agradeció a los seguidores de su hijo por el apoyo incondicional para él y su familia. De igual manera, se presentaron varios cantantes e influenciadores para compartir un mensaje contra la violencia y celebrar la vida.