La famosa digital contó varios detalles de su embarazo, su parto y su faceta como mamá primeriza en la mencionada publicación.

Asimismo, recordó anécdotas que ha tenido como madre y reveló que cree que será alcahueta y el que tendrá mano dura en su casa será Pipe Bueno, que ahora también es actor de serie de Disney Plus.

Justo entre esas historias fue que salió a la luz la ‘pelea’ que a veces suele tener con su pareja y está relacionada con el cambio del pañal de su hijo, cuyo apellido no es Bueno.

En su caso, ese tema es algo particular, pues no pasa como en otros hogares (en algunos es igual y en otros a uno de los padres no le gusta esa labor), sino que para estos famosos es un gusto hacer esa tarea de limpiar a su heredero, aseguró ella en el nombrado medio.

“Pipe es superbuen padre y a veces nos peleamos la cambiada del pañal”, fue la afirmación de Luisa Fernanda W, que también destacó que su amor es un padre muy activo con las actividades relacionadas con su hijo y también es quien muchas veces se encarga de bañarlo.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tendrán otro hijo?

La famosa y el intérprete de ‘Cupido falló’ ya han mencionado en sus cuentas de Instagram que sí les gustaría tener más hijos, lo que no han indicado es cuándo.

Sin embargo, la ‘influenciadora’ dio a entender en la revista que ha llegado a pensar que no quisiera esperar tanto tiempo, para que la diferencia de edad entre sus herederos no sea tan amplia.

“Me gustaría que mis hijos se llevaran poco tiempo para que puedan ser compañeros, hermanos, jugar, pero al mismo tiempo pienso: ‘Qué chévere disfrutar a mi primer hijo al máximo’. Que sea lo que Dios quiera, yo feliz, repetiría completamente la experiencia en el tiempo perfecto de Dios. Sería madre una vez más y otra. Me encantaría tener tres hijos”, expresó la celebridad.

Hijo de Luisa W y Pipe Bueno, en portada de Vea

Las tomas de una de las primeras apariciones de Máximo en una revista, siendo el protagonista de la portada junto a su mamá, fueron captadas por el fotógrafo Giorgio del Vecchio.

Así lo destacó la misma ‘influencer’ en la siguiente publicación con la imagen de carátula y en la que, además, indicó que para ella las instantáneas de la revista “quedaron hermosas”.