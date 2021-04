green

Luisa Fernanda W aseguró que está muy pensativa en los últimos días, porque no soportaría la idea de que su hijo Máximo se hiciera tatuajes cuando sea grande.

“Me he hecho muchos tatuajes, y créanme que no sé si me haría más. Hoy, no me haría más”, dijo Luisa W en las historias de su Instagram.

La ‘influenciadora’ es consciente de que ella se ha realizado bastantes tatuajes en el cuerpo, pero que en este preciso momento no es fanática de los grabados. Esto aplicaría también para su primogénito, fruto del amor con el cantante Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W sabe que no tiene autoridad en negarle a su hijo que se haga grabados, pero que igualmente es difícil para ella aceptarlo. En esta época, la joven no está muy emocionada con esta clase de dibujos en el cuerpo.

“En fin, la hipocresía. Yo cómo le voy a decir ‘Máximo, no quiero que te tatúes, amor’, y la mamá súper tatuada”, reveló la ‘influenciadora’ en el video.

La pareja de Pipe Bueno agregó que ella porta con “cariño y amor” los tatuajes que tiene en el cuerpo, pero también aceptó que hay unos que se quiere quitar. Aunque no ha planeado bien cómo sería el proceso.

“En un pasado me hubiera encantado escuchar a la Luisa de este presente diciéndome ‘no te tatúes, por favor'”, finalizó.

