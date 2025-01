Por: Caracol Televisión

Casi seis años después de la muerte del reconocido artista Legarda, los fanáticos lo siguen recordando no solo por sus éxitos, sino también por su calidad humana. Fabio Andrés Legarda Lizcano nació el 18 de noviembre de 1989 en Popayán. Sin embargo, su fallecimiento en Medellín, producto de una bala perdida, fue el que dejó un recuerdo imborrable en la memoria de los colombianos.

La última conversación de Fabio Legarda y Luisa Fernanda W

Para aquella época, el joven se encontraba en una relación con la creadora de contenido digital Luisa Fernanda W, a quien apoyaba en su carrera de influencer, pero también motivaba a sembrar sus primeros pinos dentro de la industria musical. Días más tarde del fatídico hecho, la ahora prometida de Pipe Bueno le concedió una entrevista al programa de Caracol Televisión La Red, en donde expuso detalles privados de su vida.

De acuerdo con lo que explicó, intercambió mensajes vía WhatsApp con su expareja sentimental minutos antes de que sufriera una herida en la cabeza y aprovechó para afirmar que hasta el último instante su relación se destacó por ser transparente y llena de mucho amor.

“Los últimos mensajes son míos porque yo le estaba poniendo ‘Amor, ya llegó el DJ… Pero una de las cosas que nos enviábamos eran imágenes como tú y yo así de viejitos, nos manteníamos mandando memes, pero todo eran cosas de amor”, dijo durante el encuentro.

Por qué Luisa Fernanda W no estaba con Legarda al momento de su muerte

Luisa le manifestó a su exnovio que no quería ir al gimnasio, como acostumbraban a hacerlo. Legarda, por su parte, tenía que ir a reclamar su documento de identificación porque se le había perdido y regresar a casa para grabar un video con sus amigos bajo la sección ‘Etiqueta a’. No obstante, esta tarea no se concluyó debido a que el músico sufrió la tragedia.

Años después de su deceso, miles de seguidores continúan escuchando sus temas y asegurando que se posicionaba como una de las promesas del género urbano en nuestro país.

