A la joven, a quien ‘la Liendra’ comparó con ‘Dani Duke’, uno de sus seguidores le preguntó de forma directa si “tendría una relación con una mujer” y ella empezó aclarando que de momento no quiere tener ningún tipo de romance.

“No estoy buscando enamorarme ni nada de eso”, aseveró Luisa Castro, que en noviembre de 2020 le regaló una casa a su mamá, y no pasó por alto la duda en la que se comprometió su ortientación sexual.

“No estoy cerrada a la posibilidad de que pueda llegar una buena persona y me enamore. No me va a importar si es hombre o mujer“, explicó Luisa Castro, y dejó claro que no piensa en el sexo de las personas, sino en el amor que puedan compartirle.

¿Luisa Castro y la cantante Nath tuvieron un romance?

Cabe mencionar que en septiembre surgió el rumor en redes de que la ‘influenciadora’ y la artista eran novias, pues las empezaron a ver juntas y les preguntaron en varias oportunidades sobre el tipo de relación que llevaban.

Pese a que muchos de sus seguidores llegaron a concluír que entre Luisa y Nath sí surgió un romance, ellas aclararon que solamente estaban trabajando juntas y hasta la intérprete les dijo a sus fans: