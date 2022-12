El artista chocoano conocido como Luis Eduardo Acústico, recurrió a sus redes sociales para denunciar, públicamente, que había sido víctima de un acto racista cuando se encontraba de compras en el reconocido centro comercial Santa Fe, de Medellín, ubicado en el barrio El Poblado.

De acuerdo con el testimonio del joven, el hecho se presentó el fin de semana pasado cuando unos vigilantes del lugar lo acusaron de estar mendigando en el lugar. “Les vengo a contar algo que me tiene indagando, y no puedo dejar pasar esto por alto”, inició contando el artista.

“Fui hasta ese lugar con mi novia e hicimos algunas compras. Después, nos fuimos a la zona de comidas porque íbamos a almorzar. Pedimos pollo y nos sentamos a esperar el pedido”, explicó Luis Eduardo.

En medio de la espera, su pareja le dijo que quería un capuchino y él fue a comprarlo. Al llegar hasta las instalaciones de una famosa cafetería, se encontró con una larga fila por lo que llamó a su novia para avisarle que se iba a demorar.

“En ese momento se me acercó un vigilante, ya un señor mayor, y me dice que abandone las instalaciones y yo no le entendía por qué. Me alejé de él, pero una vez más se me acercó y me dijo que tenía que abandonar el lugar porque yo estaba pidiendo plata. Que, supuestamente, me estaban haciendo seguimiento por las cámaras de seguridad y vieron que yo le estaba pidiendo dinero a la gente”, relató el cantante.