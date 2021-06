El pasado jueves, las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación sobre la salud del cantante de música popular, pues algunos pensaron que él había muerto por la publicación que hicieron en su cuenta de Instagram.

Eliminaron todas las imágenes en @posadarecords_ y únicamente dejó una fotografía en la que aparecía el retrato del artista cuando joven, con un ramo, un cajón y una cinta. En los comentarios empezaron a lamentar la supuesta muerte del artista.

Sin embargo, minutos después la hija de Luis Alberto, Nathaly Posada, explicó un poco molesta que todo se trataba de una estrategia para promocionar la nueva canción de su padre.

Esto quedó dilucidado horas después cuando el cantante lanzó la canción ‘Cajón de fina madera’, que también tiene video en YouTube.

Posada dejó pasar varios días y este miércoles hizo un video en su Instagram para “aclarar ciertas dudas que este lanzamiento ha despertado en ustedes mis seguidores”.

Después de saludar y agradecer por la acogida de su nuevo sencillo, Luis Alberto Posada presentó a su equipo de trabajo y aseguró que nada se hace sin la autorización de él, dando a entender a que estuvo de acuerdo con la estrategia que preocupó a sus fanáticos.

“Conjeturas que hizo la gente. Nosotros no pusimos que Luis Alberto Posada se había muerto, que no se qué. Simplemente pusimos una imagen de una escena del video. Ustedes fueron los que me enterraron, me mataron, pero bueno, no hay que creer todo lo que colocan en redes sociales”, expresó.