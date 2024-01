El reconocido cantante de pop colombiano Lucas Arnau es tendencia en redes sociales luego de recordar y hablar sin tapujos acerca de uno de los episodios más duros de su vida, pues por poco se queda sin la posibilidad de caminar.

Los hechos ocurrieron en el año 2022, tiempo en el que no pudo caminar debido a un fuerte dolor que tenía en su pierna derecha. Razón por la que tuvo que someterse a un trasplante de rodilla gracias a ser parte de la lista de espera para recibir la donación de esta parte del cuerpo.



“Salió perfecta. No se imaginan lo que esto significa para mí, ya me dolía caminar, tuve que dejar todos mis deportes, y estaba llevando una vida muy sedentaria a causa de eso y yo no me puedo quedar quieto”, explicó el artista.