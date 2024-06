Por: El Colombiano

En su sexta temporada al aire con participantes famosos, el programa de cocina que conduce Claudia Bahamón tendrá en competencia a cinco celebridades antioqueñas, que llegan del mundo desde la actuación, la comedia, el periodismo y el deporte de alto rendimiento.

El ‘reality’ se estrena la noche de este martes, en el horario de las 8:00 p. m. en remplazo de ‘La casa de los famosos’, con la idea de competir por el ‘rating’ contra el ‘Desafío’ XX, por estos días el programa más visto en Colombia.

EL COLOMBIANO dialogó con los chefs de Medellín acerca de esta experiencia.

Cinco paisas en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ 2024

1. Caterine Ibargüen

La doble medallista olímpica, ya retirada de las pistas, dice que está disfrutando mucho de este proyecto porque pone a prueba su espíritu competitivo.

“Es una gran oportunidad de la vida que quiero aprovechar al máximo, pese a que estoy muerta del miedo”, comentó la medallista olímpica.

Sobre su experiencia en la cocina, dijo que no se muere de hambre, que sabe preparar un muy buen arroz y una excelente carne.

Uno de sus retos es comenzar a trabajar en equipo, porque siempre ha estado acostumbrada al trabajo individual, pero que va a aprovechar la disciplina y perseverancia que le dio el deporte para brillar en otra faceta: “Para que vean mi personalidad por fuera de las pistas”.

2. María Fernanda Yepes

La actriz que regresó a vivir a Medellín, después de estar radicada más de 10 años en México, reconoce que antes de este formato solo sabía cocinar lo básico, comida tradicional.

“Me lo voy a gozar, quiero aprender mucho, la competencia más dura será conmigo misma, más que con mis compañeros”, dice María Fernanda, que reconoce que su peor preparación fue la del primer episodio.

Contó que ya le habían hecho la invitación para estar en ‘Masterchef Celebrity Colombia’, pero que esta vez se animó gracias a la curiosidad que le despertó la cocina, luego de que le tocó cambiar los hábitos alimenticios, por un tema de salud.

Su gran punto débil en el programa dice que es el manejo del tiempo.

3. Juan Pablo Llano

El actor llega a ‘Masterchef Celebrity Colombiana’ con una gran ventaja: su esposa Catalina Gómez estuvo en el programa hace un par de años y le fue muy bien: “Es más estricta que los jurados”, dice Llano, que desde hace rato está radicado en Miami.

“Estoy feliz por varias razones, la primera es que me gusta cocinar, estoy en la cocina más importante del mundo, eso es real y finalmente volví a mi país, me reencontré con mi gente y colegas; vine a pasarla bien, que es lo que me gusta”, dice Juan Pablo, que en el programa mostrará una faceta muy emocional.

Reconoce que su motivación es superar retos, aunque dice que no es mucho de ‘reality’ y de competencias, pero que sabe que ‘Masterchef Celebrity Colombia’ es uno muy “familiar”.

4. Dominica Duque

Antes de este programa se levantaba todos los días a las 4:00 de la mañana, para estar antes de las 6:00 a. m, al aire en La FM de RCN, en un panel de periodistas a la cabeza de Luis Carlos Vélez.

Sus manos, con cicatrices de quemaduras, denotan su trabajo en el ‘reality’ de RCN.

“Me siento emocionada de hacer parte de este programa, es un ‘reality’ que siempre me ha gustado, me parecía muy bonito, que permite conocer la esencia de los participantes desde la cocina”, relata Dominica, que reconoce que las preparaciones no son su fuerte.

Dice que lo que más le gusta es comer, pero que es perezosa para preparar y que prefiere los domicilios. Sin embargo, que el programa le permitirá cambiar eso.

5. Vicky Berrío

La comediante también tiene una dura tarea en el programa después de los muy buenos resultados que en los tres últimos años han tenido los comediantes de Medellín. Primero con Frank Martínez, luego con ‘Chicho’ Arias y después con Adrián Parada, todos finalistas.

Se reconoce como la “no” famosa del programa, pero paradójicamente es una de las más populares y amiguera entre las celebridades.

Dice que sus fortalezas en la cocina son la disciplina y las ganas de aprender, además que entiende todas las puertas que el programa le puede abrir a su carrera.

