“Me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos”, contó la artista en su cuenta de Twitter.

Allí, además, relató cómo fue el proceso y los días difíciles que vivió al enterarse de la situación.

“Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y hoy me explicaron que parece no ser malo, después de ecografías, resonancia, visita a varios médicos, angustia, insomnio, etc.”, narró.

Luego, tras recibir varios mensajes de apoyo, Lorena explicó que le extirparán el tumor por sus antecedentes y los dolores que le ha generado.

“Todo está y estará bien. Es un tumor benigno que duele por estar apretando un nervio y en mi caso por obvias razones es mejor extirparlo. Sigo sanando y limpiando adentro”, expresó.

Aquí los dos mencionados trinos de la actriz hablando de su estado de salud; las publicaciones se hicieron esta semana:

