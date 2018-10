Una motivación más para vivir la vida con gratitud. Elsa María, amiga de infancia, hace 4 años cuando su padre acababa de morir y su hijo tenía 5 meses, fue diagnosticada con Cáncer de Seno. Sin darse cuenta se convirtió en inspiración para muchas y hoy me motiva a escribir estas palabras para TI q acabas de ser diagnosticada con este mal. Muchas cosas aprendí de Elsa por ejemplo q cuando te dan la noticia, al principio crees q la vida así como la conocemos terminó. Te confundes. Te asustas. Q algunas personas incluso tienen miedo a vivir, a dejar de hacerlo, a no poder llevar a cabo sus planes, al dolor. También me enseñó q solo el principio es aterrador y q pasará! Q luego de q te dicen lo q nunca quisiste escuchar resurgirás más fuerte, con ganas de comerte el mundo, de disfrutar, de crecer y superarlo. Piensas “por qué a mi?” Negación. Desesperanza? Imagino q también, pero Elsa nunca me habló de eso. Es demasiado fuerte! Miedo? Seguro! Pero también me enseñó q hay q confiar en los médicos, en la ciencia y en uno mismo. “No es justo” claro! Lo pudiste evitar? Lo importante es q definitivamente lo vencerás y como dijo Elsa “agarrar las riendas de nuestra vida porque el mono jojoy no puede apoderarse de este territorio” jajaja siempre regia con sus mensajes. Es normal q las emociones vayan y vengan… se estabilizará. Ansiedad? No lo dudo! Un mecanismo de defensa q no puedes permitir q te lleve al extremo, ánimo! Llora si te da la gana, date tiempo y espacio para entenderte q es normal lo q sientes, ya pasará. Rodéate de gente q te de amor. Nunca olvides q tu enfermedad no eres tú sino una pequeña parte de tí. Hoy desde mi corazón te envío luz y energía positiva. Así como le sucedió a Elsa, lo superarás, te acercarás más a Dios, agradecerás más seguido, serás más optimista para luchar y para vivir plenamente, resurgirá una versión de tí misma a la q amarás, respetarás y consentirás como nunca. Encontrarás un nuevo significado a tu vida. Verás un mundo conciliador. Te darás cuenta de q esta situación ha sacado lo mejor de tí y te ha hecho crecer. Si no has pasado por esto, hazte el auto-examen! Un homenaje para ti Elkis 💗 #modorosa

A post shared by Claudia Bahamon (@claudiabahamon) on Oct 28, 2018 at 12:15am PDT