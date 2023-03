Recientemente, la actriz Lorena Meritano se ubicó en la lupa de sus seguidores porque a través de su cuenta de Instagram realizó una dinámica de interacción con ellos.

En esta oportunidad, la famosa se destapó y resolvió varios interrogantes que le enviaron los usuarios. Según se observó, Meritano activó la popular dinámica de ‘Hazme una pregunta’ y la tituló: “¿Sobre qué tema de mi vida les gustaría saber?”.

Luego de esto, se leyó que algunas personas le preguntaron sobre asuntos personales, sentimentales, y por supuesto, referente al cáncer que padeció.

“¿Por qué no tuviste hijos?”, le preguntaron.

Ante esto, Lorena no dudó en responder y expresó que sentía que lo suyo no era la maternidad. Además, confesó que perdió un bebé.

“Primero y principal perdí un hijo. Yo estuve casada, embarazada y lamentablemente perdí un hijo. Luego cuando estaba en un tratamiento invitro me dio cáncer y hoy en día mirando en retrospectiva, honestamente siento que nunca tuve el deseo, ni elegir ser mamá. Tal vez en esos momentos fue por el mandato que nos impone la sociedad y la cultura”, respondió.

Luego, la argentina opinó que la maternidad debía ser algo deseado y además, expresó que al preguntar este tipo de cosas a otros se debe hacer con mucho tacto.

Por otra parte, otro seguidor le cuestionó si estaba soltera. Para este caso, ella dijo que sí, contó que estaba divorciada, pero aseguró que no estaba sola ni tampoco disponible.

Otro de los temas de los que habló en su dinámica de preguntas fue sobre la reconstrucción mamaria. En esta oportunidad, un seguidor preguntó por el procedimiento.

“A mi después de terminar el proceso de quimioterapia, que ya me había practicado dos cirugías, sacado un tumor, sacado toda la mama derecha, cuando me extirparon el seno izquierdo me hice la reconstrucción”, contó.

Y agregó: “Después más adelanté, me tatué las areolas mamarias. Bueno luego en la pandemia me hice unos tatuajes divinos sobre mis cicatrices y estuvo buenísimo hacerme la reconstrucción. Fue privilegiada de poder hacerlo. Me siento plena y entera por dentro y por fuera”.

Otro de los cuestionamientos que recibió Lorena, fue sobre cómo hizo para sobrellevar toda su enfermedad. Cabe recordar que la actriz padeció cáncer de seno en 2014. Para responder esto, la celebridad indicó que nunca estuvo sola, pidió ayuda y fortaleció la fe en Dios.

“Es fundamental y reitero la salud emocional, psicológica, física, pedir ayuda, confiar, delegar, dejarle la enfermedad a los médicos, buscar ayuda terapéutica, buscar herramientas para sanar, revisar los hábitos y cambiarlos y si definitivamente soy una mujer fuerte”, dijo.

Por último, otro internauta le preguntó sobre cómo fue capaz de ser valiente ante las adversidades de su enfermedad. En esta ocasión, la famosa indicó que busco ayuda, nunca se quedó sola y buscó las herramientas para sobrellevar todo.