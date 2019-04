View this post on Instagram

Yo antes de él no sabía lo que era sentir, tenía la sospecha pero ahora es certeza, los niños son todo lo bueno qué hay en el mundo, este hijo del amor, que me ha vuelto ridícula, angustiosa,risueña, el único que ha logrado que me calle y aprenda a escuchar, el que me pone a aprenderme canciones para verle la cara cuando se las canto, él es la persona que llegó y cambió todo para bien, y en esta familia Mientras más nos conocemos más nos queremos..por cierto , gracias por ser el papá @cejaspobladas 👪 y que PAPÁ! Ustedes dos parecen escogidos para mi 🥰 los AMO!