Les agradecemos a todos ustedes por ese cariño tan grande y sus mensajes preguntando por @lisspereira 😍Les quiero contar que todo está muy bien 😁Hace unos días nació nuestro bebé. La gente que nos conoce sabe que valoramos mucho nuestra vida en familia, así que casi no pondremos muchas fotos de nuestro bebé (la mayoría se van a quedar para el álbum de las abuelas 😅). Pero les compartimos esta foto que nos pareció bonita, para contarles que estamos más enamorados que nunca y que estamos haciéndonos reír como siempre😍. Vamos a vivir esta maravillosa aventura así, sosteniéndonos las manos para apoyarnos y con la seguridad de que viviremos momentos bellos, difíciles, extraños, inolvidables… Pero siempre juntos y con mucho amor ❤️. Gracias por sus mensajes bonitos y su buena energía, LOS QUEREMOS MUCHO y les tenemos muchas sorpresas para hacerlos reír. Vienen cosas muy grandes. Muy pronto…