Estaba tomándome unas fotos para el nuevo show , que por cierto viene MUY PRONTO y de repente un movimiento interno durísimo que no había sentido nunca en mi vida quedó registrado en esta foto, no fue la primera vez pero aún me sorprende mucho esa sensación , si me preguntan cuál es la cosa más bacana del mundo para mi por estos días es sentir eso…tantos años de liberación femenina para terminar feliz porque un hombre me patea …y desde adentro 🙆🏻‍♀️ el caso es que amo esta foto, esta foto es un recuerdo de esos momentos en los que uno es feliz con vainas que jamás pensó que iba a sentir…por cierto que les juro no está retocada este es el glow de la fertilidad 💁🏻‍♀️ Y sí, mi panza es caprichosa, hay días más panzones que otros 😊😘😘😘 #Yerricardo #YodaAlbeiro #ReteniéndoLíquidos #RisaDelicada

A post shared by Liss Pereira (@lisspereira) on Jul 10, 2018 at 10:14am PDT