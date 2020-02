green

El medio abrió la nota mostrando un video de una presentación del cantante, en donde supuestamente le hizo una dedicatoria a la mujer con el tema ’10 razones para amarte’, que habría compuesto para Dayana Jaimes, su esposa.

“Se ha rumorado que Martín Elías habría tenido una relación extramatrimonial“, explicó Ariel Osorio, presentador del informativo, y agregó que Linda Pontón coordinó varias de las presentaciones que el artista hacía en aquella época y así lo conoció.

“Él me vio y como que se flechó, no sé. Me pidió el número, me empezó a hablar, a conquistar y ya se empezaron a dar las cosas. […] Estaba el tema de que no podíamos estar en público por los medios“, fue parte de lo que la mujer le dijo al programa, en donde se aseguró que la historia completa la emitirán el 10 de febrero.

Antes de que saliera a la luz la grabación con Pontón, Ariel aseveró que “muchos decían que la relación habría durado poco, pero que había sido muy intensa“, insinuando así que el amorío entre el cantante y la administradora sí sucedió, aunque no dijo en qué fechas se habría dado la relación.

Aquí una foto compartida por el Canal Uno: