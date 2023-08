Desde su separación de Carolina Cruz, muchos ojos han estado encima de Lincoln Palomeque y todo lo que ocurre con él. Y es que varios esperan que, al igual que la presentadora de Día a día´’, pronto confirme que tiene un nuevo amor.

Sin embargo, por ahora el famoso se encuentra enfocado en sus hijos, su familia y sus proyectos actorales. Precisamente, un nuevo reto lo llevó a hacerse un cambio radical. Y es que, tras varios años de tener barba, decidió cortarla de raíz.

“De las cosas lindas de esta profesión. Hacer personajes malos, buenos, chistosos, bonitos, feos, galanes, otros no tanto. He pasado por todos, en unos nos quieren en otros no tanto. Bueno, digan cuál prefieren…. sin barba o con barba”, aseguró en Instagram.