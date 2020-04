“¿Y entonces cómo uno baja cachetes? ¿Pues con bichectomía, quién no?”, fue uno de los comentarios de mujeres en la foto de la famosa, según remedó ella misma.

Por eso mismo, Lina les aclaró que no ha recurrido a ese procedimiento y, de paso, les dijo hace cuánto se tomó la instantánea por las que empezaron a decirle que se había operado el rostro.

“Ya me están inventando bichectomía y todo. ¡Dios mío, qué miedo! ¡Las viejas sí somos muy envidiosas! Osea, esa foto me la tomé hace tres meses. Según ustedes, me hice bichectomía hace tres meses [risas]”, expresó.