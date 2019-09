“Estado sentimental: Esperando que Norman Capuozzo publique una foto contigo”, le escribió un usuario de Instagram a Lina.

“No todos demostramos el amor en público, son temas de personalidad y tampoco alimento un amor basado en redes sociales. Yo lo hago porque así es mi personalidad y me encanta publicar varias cosas de mi vida. A mí me basta con su manera de tratarme y como me hace sentir, con lo que me demuestra en privado”, contestó la famosa.

Y finalizó su respuesta con esta contundente frase:

“No necesito de una foto para sentirme valorada”.

El comentario de Lina tuvo una gran acogida entre sus seguidores y ya tiene casi 1.200 ‘me gusta’.

Cabe mencionar que la actriz ha publicado 3 instantáneas en su perfil de Instagram donde sale con Capuozzo. Por su parte, el empresario venezolano aún no ha compartido ninguna toma junto a ella.

Esta es la captura de pantalla del comentario del seguidor y la respuesta de Lina Tejeiro. Luego, el post donde se escribieron estos mensajes: