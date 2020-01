En sus historias de Instagram, Tejeiro respondió una pregunta que, explicó, le han hecho muchas veces: “¿Por qué la tengo contra ‘La red’?”.

Según la artista, “una cosa es contar un chisme y ya, y otra muy distinta, contar el chisme y después rajar de la persona, criticarla, denigrarla”.

Pero la llanera fue más allá y se refirió, en especial, a un presentador de ese programa, al cual no identificó, pero por su descripción como “crítico de moda” lleva directamente a Juan Carlos Giraldo.

Luego de cuestionar la forma “particular” de vestir de dicho integrante del show de entretenimiento y chismes, y hasta de llamar la atención respecto de cómo él critica “a todo el mundo”, Tejeiro aseguró que en ese programa él siempre “me destruye, me critica, dice cosas superfuertes”.

En seguida, la actriz explicó que en una de las emisiones de ‘La red’, Giraldo había insinuado que ella era una interesada, ante lo cual ella pasó a responder el supuesto comentario:

“Mi amor, yo trabajo desde que tengo 11 años. Créeme que no he tenido que estar con ningún hombre por dinero, yo solita me he dado mis cosas hasta el sol de hoy”, dijo Lina.