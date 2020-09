green

“Voy rumbo para Pereira, con ayuda de Dios, porque tienen hospitalizada a mi mamá por lo del COVID“, dijo en esa red social, antes de emprender el viaje y sin la posibilidad de otra alternativa ante la falta de vuelos.

“Mi mamá no se encuentra muy bien del todo pero con ayuda de Dios todo va a salir bien. Yo les voy contando, pero cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias, no salgan, no se confíen estos días que de verdad ese virus cuando menos se lo esperan tiene a la familia en el hospital”, continuó, apesadumbrado.

“Cuídense, que esto no comprueba que usted tenga plata o no; a todos los trata igual”, advirtió ‘La Liendra’

Entonces dijo que espera que “la angustia y el miedo” que está sintiendo sirva de lección para otras personas: “Mi mamá ayer, antier, era llámeme, llámeme, llámeme. Yo no le contesté por cosas de trabajo, estaba ocupado y lastimosamente hay veces es primero el trabajo que la familia… Y es sin querer, ni siquiera con la intención”, relató.

“Dije ‘la llamo hoy en la mañana’. No la llamé. La llamo en la noche y me contestó donde yo no pensé que iba a estar, ni como yo pensé que iba a estar, sino en un hospital. ¿Ve como nosotros siempre creemos que las tenemos ahí?”, prosiguió.

La situación animó a ‘La Liendra a seguir dejando enseñanzas sobre su situación: “Yo sé que muchos de los que me están viendo de pronto les da pereza recibir una llamada de sus mamás, o no les escribirán mucho. Pensamos que es cuando nosotros queramos. La vida le da muchas lecciones a uno por las malas, así que ojo, cuiden mucho a la cucha. Si están trabajando mucho dedíquenle 10 minuticos al día, una llamadita chiquitica, pregúntenle cómo está”.

“No olviden que ella nos cuidó muchos añitos. Lo digo porque yo a veces soy muy desjuiciado con ella, y no es porque uno quiera sino porque se mantiene ocupado. Si hace rato no le dice que la ama, dígale, porque uno no sabe, la vida da muchas vueltas”, reflexionó a continuación.

“Si cree que está siendo descuidado con ella, regáñese, dedíquele más tiempo”, concluyó.

Así se vio en las historias del influenciador, tal como lo publicó el programa ‘Lo sé todo’: