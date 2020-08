green

Las mujeres a las que mencionó ‘La liendra‘ fueron María Fernanda, Yulieth y Luisa, dejando por fuera a la joven mencionada, quien supuestamente se habría dado a la tarea de desbloquearlo en WhatsApp y de agradecerle por omitirla.

Ante el mensaje, el creador de contenido aparentemente le respondió y dijo que nombrarla no valía la pena, pues lo había dejado en el momento en el que más la necesitaba y ella le recordó un momento que vivieron junto a un niño al que él le negó una foto.

“Andrea, eso fue hace tiempo. Yo siempre le dije que lo que quería era plata y más nada; la gente no me importa“, fue la supuesta respuesta de él, y ella le dijo: “Siempre lo diré, eres la farsa más frande que he visto en las redes sociales“.

Luego, los dos concordaron en el hecho de que hacia el otro solo existen malos sentimientos y Uhia lo bloqueó, pero él la habría llamado, por lo que decidió volver a habilitar su chat.

“Te llamo para decirte que cuidado publicas nuestra conversación. Andrea, cuidado va a mostrar nuestra conversación, esa costumbre suya, parce”, escribió él, pero nuevamente el tema se desvió a su pasada relación. ‘La liendra’ hasta llegó a proponerle tener sexo y luego le dijo que la amaba.

Aunque Marcela comentó después que con dicho intercambio de mensajes terminaba la historia que tanto la ha había atormentado, luego compartió otras conversaciones en las que incluyó notas de voz que el ‘influenciador’ le envió.

Aquí, los chats de Uhia que ya no aparecen en su cuenta de Instagram y fueron replicados por una cuenta de chismes:

Ante lo dicho por la joven, el ‘influenciador’, que hace poco terminó su relación con Luisa Castro, se pronunció:

“Hay una vieja loca en redes que dice que yo le hablo, que yo escribo. Le voy a hablar con la sinceridad, no voy a decir el nombre, pero la última vez que yo le puse el dedo en la mano fue hace 3 años, supéreme, cómase a otra man, no sé“.