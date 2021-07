Pese a que Mauricio Gómez, como es el nombre de pila del creador de contenido, pensaba que estaba meta la cumpliría a largo plazo, en más o menos un año logró llegar a ella; por eso muchos creen que hay algo mal detrás de sus finanzas.

‘La Liendra‘ compró apartamento en El Poblado

Como indicó el ‘influenciador’, que chicaneó con sus negocios y con sus inversiones, está muy feliz porque él llegó a Medellín sin contar con mucho dinero, pues compró una finca para que su familia viviera cómodamente.

Aunque ‘la Liendra’ pensó que no lograría comprar el apartamento de sus sueños, pues le parecía muy costoso, lo pagó con los ahorros que consiguió durante 8 meses.

“Hoy compré mi ‘penthouse’ en El Poblado [sector exclusivo de Medellín]. Hace 3 años no tenía un culo; estaba trabajando en una finca, ganándome $ $ 20 mil al día”, explicó el creador de contenido, quien pasó susto de embarazo con su novia ‘Dani Duke’.

¿’La Liendra’ lava dinero?

Luego de que el ‘influenciador’ habló de su compra, varios seguidores habrían relacionado su vida económica con negocios ilícitos, como también ocurrió con Yeferson Cossio y la adquisición de su camioneta de más de $ 600 millones.

“Todo lo del pobre es robado. Dizque ‘la Liendra’ se compra apartamento lavando plata. Si yo lavara plata, no podría comprar el apartamento, porque no reciben billetes mojados. Si a mí me cayera la Dian en este momento, gracias a Dios tengo todo legal. Yo compro todo legal y sin hacerle daño a nadie”, aseveró Mauricio, quien usó millonarias prendas en Dubái.

Para cerrar su aclaración, el ‘influenciador’ contó que él genera empleo y que Instagram para él es una empresa, no una red social, y así deberían verla la mayoría de personas que tanto lo critican, pues también podrían hacer dinero.

A continuación, el video en el que ‘la Liendra’ aclara el tema sobre lavado de dinero: