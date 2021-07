‘La Liendra’, cuyo nombre real es Mauricio Gómez, es un creador de contenido que ha potenciado su marca gracias al crecimiento de sus redes sociales.

El quindiano, que disfrutó de un millonario viaje a Dubái como regalo de cumpleaños, tiene más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

El joven, que con su trabajo a nivel digital se asignó un salario de 5 millones de pesos mensuales, también encontró otros campos muy diferentes para potenciar sus ganancias.

‘La Liendra’ y sus negocios

El joven relató a través de una historia en su cuenta de Instagram cómo maneja su dinero con la intención de tener diversidad en sus inversiones.

“Yo tengo empresa se llama Lali S.A. Estoy montando otra, construyendo un hotel en el Poblado y tengo diferentes casas”, contó Gómez sobre los negocios que maneja.

De acuerdo con Informa, un directorio de empresas a nivel nacional, la mencionada Lali S.A.S. está ubicada en Medellín, en el Centro Comercial Gran Plaza (ver mapa).

‘La Liendra’ se ha involucrado cada vez más en el negocio inmobiliario gracias a los ingresos que recibe como ‘influenciador’.

“Yo he invertido muy bien mi dinero, soy una persona bastante ahorrativa, que tiene eso claro. Así que estoy haciendo muchas inversiones y comprando muchos terrenitos por ahí”, afirmó.

Este fue el video que publicó Gómez en sus historias y un usuario replicó en Twitter:

Qué tal las inversiones de ‘La Liendra’ pic.twitter.com/IzXTAnJBOz — Ana (@PuraCensura) July 23, 2021

El hotel de ‘La Liendra’

Esta no fue la primera vez que el ‘influenciador’ hizo referencia acerca de su incursión en el negocio hotelero, pues poco antes de su cumpleaños habló de cómo avanzaba con ese plan en Medellín.

“Les cuento que todo va super bien, es uno de los proyectos más grandes en los que me he metido. Es un hotel en El Poblado, que lo entregan por ahí en un año y algo. Ahí va”, relató.

Sobre su entrada en ese sector añadió: “Créanme que es algo a otro nivel, es algo que a mí me gusta mucho porque me ha ido demasiado bien en el tema de construir”.

‘La Liendra’ reconoció que, en medio de la imagen que proyecta como ‘infuenciador’, tiene una meta fija con sus inversiones.

“Yo no tomo, no salgo, no malgasto la plata. Estoy invirtiendo en un hotel, que compro una casita allí, que compré un lote allí”, manifestó y concluyó: “voy muy bien, estoy viendo para dónde voy y me enorgullece saber en lo que me estoy convirtiendo”.

Este fue el video del joven que replicó la cuenta @chismefresco__ en Instagram: