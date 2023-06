El pasado mes de abril se estrenó el documental ‘Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now’, por Netflix. En este, el artista británico, una de las revelaciones de la música tras su primer disco Divinely Uninspired to a Hellish Extent (2019), habla abiertamente de su salud mental: ansiedad, síndrome del impostor y su síndrome de Tourette.

“El tema central de esta producción es la historia de un artista joven que vuelve a sus raíces luego de haber logrado un increíble éxito global y que intenta reconectar con su antigua vida, la familia y los amigos que dejó”, dice la sinopsis del documental que generó sensación en los fanáticos que se preguntaban por qué Capaldi se había demorado tanto en sacar música nueva (en el documental está la respuesta).

El cantante acaba de lanzar su segundo álbum de estudio Broken By Desire To Be Heavenly Sent y se presentó en el famoso Festival de Glastonbury (Inglaterra) el pasado fin de semana. En medio de este ‘show’, sufrió una crisis del síndrome de Tourette en plena actuación y la respuesta del público (que se nota ya había visto el documental) fue emocionante.

We love you Lewis Capaldi ❤️

Glastonbury crowds are the best. pic.twitter.com/x6ZnIIgRpP — BBC Radio 1 (@BBCR1) June 24, 2023

“Gracias a los fans de Glastonbury por recibirme y por cantar conmigo cuando lo necesité y por todos los mensajes increíbles que llegaron después. Significa mucho para mi”, escribió el cantante en un comunicado que compartió en su perfil de Twitter.

Tras este hecho, el comunicado también confirmó que hará una pausa en su carrera. Por ello Capaldi no tocará en el festival DCODE 2023, en el que era cabeza de cartel, tras anunciar este retiro temporal “para poner en orden su salud física y mental”.

El cantante afirmó que esta noticia “puede que no sea una sorpresa para nadie” (por lo visto en el documental) y reconoció que supone una gran “dificultad” escribir ese mensaje de despedida.

“Solía ser capaz de disfrutar de cada segundo de shows como este y esperaba que tres semanas pudieran ayudarme a solucionarlo. Pero la verdad es que todavía estoy aprendiendo a adaptar el impacto de mi Tourette y el sábado se hizo bastante evidente que necesito mucho más tiempo para poner en orden mi salud tanto física como mental, de manera que pueda hacer todo lo que amo durante muchísimo más tiempo”, explicó.

Lewis Capaldi aseguró que es un “tremendo afortunado” por poder tomarse su tiempo alejado de los escenarios “cuando otros no pueden”. “Me gustaría dar las gracias a mi maravillosa familia, amigos, equipo, profesionales médicos y todos ustedes, que habéis sido un apoyo increíble en cada paso de este proceso, en los buenos momentos y aún más durante el último año en el que he necesitado vuestro apoyo más que nunca”.

Por último, pidió perdón a todos aquellos fanáticos que habían programado su asistencia a alguno de sus conciertos antes de final de año y recalcó que necesita sentirse bien. “Necesito sentirme bien para actuar al nivel que ustedes se merecen. Tocar para ustedes cada noche es todo lo que he soñado, por lo que esta es la decisión más difícil que tomado en mi vida. Estaré de vuelta tan pronto como sea posible”.

Por su parte, el festival DCODE también ha hecho uso de sus redes sociales para confirmar la baja del artista y desearle verle “muy pronto de vuelta. “Te echaremos de menos este septiembre”, destacó el festival. Próximamente, anunciarán el cartel actualizado con las nuevas confirmaciones que se sumarán al evento.

Este es el tráiler del documental que se puede ver en Netflix y algunos de sus éxitos más conocidos.