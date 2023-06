Peso Pluma es uno de los artistas más populares y reconocidos del momento, el cantante mexicano ha peleado los primeros puestos de las listas globales con artistas como Bad Bunny, Drake o Taylor Swift y reafirma su talento musical con el estreno de ‘Génesis’ su nuevo álbum de estudio que incluye colaboraciones esperadas con artistas como Junior H y Natanael Cano.

Génesis es un trabajo de corridos tumbados y de sonidos del nuevo regional mexicano en el que predominan mucho esas guitarras tan características de este tipo de canciones, también deslumbran mucho las voces, sobre todo del mismo Peso Pluma que es sin duda, su sello característico.

Para la promoción de este nuevo material, de manera curiosa, se une el exboxeador y empresario Myke Tyson, quien mediante un video, hace promoción al material de Peso Pluma. En dicho promocional se puede ver a Myke mientras enciende un cigarrillo de marihuana y reproduce un track de este álbum, él parece estarlo disfrutando bastante y hasta comienza a bailar, luego de ello, se acerca a su refrigerador en donde le habla a la audiencia directamente para invitar a todos a escuchar lo nuevo de Peso Pluma.

Peso Pluma se consolida

Génesis es un álbum impecablemente trabajado en el que se aprecia una producción muy limpia y bien cuidada y en el que el artista brilla por demostrar experiencia y asegurar seguir siendo el artista del momento.

No se trata del primer álbum del cantante de Zapopan, pero sí es el primero en el que se puede ver una verdadera evolución artística y ello lo demuestra con varios temas en los que no tiene un colaborador como por ejemplo, Rubicon, Zapata, Nueva Vida y en Bye, canciones en las que no podemos distraernos de la peculiar manera de cantar de Hassan Emilio que es el nombre real de Peso Pluma.

Otros tracks colaborativos deslumbran precisamente por salir un poco de la zona de confort y acompañar el estilo de estos colaboradores como en, 77 al lado del trapero Eladio Carrión, en Carnal al lado de Natanael Cano o en Lady Gaga junto a Gabito Ballesteros y Junior H.

Este álbum es para muchos la muestra de que el regional mexicano y sobre todo, los corridos tumbados, son el género musical del momento.