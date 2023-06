El famoso, Peso Pluma es uno de los artistas mexicanos más conocidos del momento, con 52 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify; es el representante del nuevo generó musical ‘corridos tumbados’, lo que lo ha llevado a una fama internacional.

Julio Preciado, exvocalista de Banda el Recodo, asegura que Peso Pluma, desea obtener mucho dinero. Según el exvocalista, el conocido como Doble P, estaría cobrando grandes cantidades de dinero por sus presentaciones en vivo, comentando que cobra más de 10 millones de pesos por concierto.

Julio Preciado asegura que Peso Pluma cobra más de 10 mdp

Fue durante su participación en el programa ‘El minuto que cambió mi destino‘, que Julio Preciado comentó con Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa, que el joven artista de los ‘corridos tumbados’, Peso Pluma cobraría 15 millones de pesos por presentación.

“Ojo, sí tienen algunas instrumentaciones que se ocupan en el regional mexicano como un trombón, hasta económico sale (crear corridos bélicos), un trombón, dos armónicas, una tuba y párale de contar, hasta económico sale, nosotros tenemos hasta 30 músicos en escena. Con cinco ‘monitos’ cobra millonadas de pesos”, señaló.

El exvocalista señalo que le alegra ver que a los jóvenes artistas les va bien en sus carreras musicales, a pesar de que no le parece justo que los jóvenes sean estelares y las bandas de música regional sean teloneros. Acepta que no es en contra de Peso Pluma, pero desea que no mezclen los géneros musicales.