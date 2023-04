Bernard Arnault, el francés dueño del conglomerado LVMH, al que pertenecen algunos de las mejores marcas de moda de lujo como Louis Vuitton, Christian Dior y Tiffany & Co, se convirtió hace unos meses en el empresario con más dinero en el mundo desbancando a los dueños de imperios tecnológicos como Elon Musk y Jeff Bezos.

Son casi 80 marcas las que funcionan bajo su mano y aunque ha sabido manejar de manera correcta los negocios para alcanzar su título actual, ahora cuenta con el apoyo de sus hijos a los que crio con disciplina e inculcando ciertas habilidades.

Recientemente, se conoció que cada mes el multimillonario organiza un almuerzo “familiar” para reunirse de manera oficial con sus cinco hijos y tener una junta en la que él les expone ciertos temas de la compañía y cada uno debe dar un análisis de la situación.

Si bien podría tratarse de una junta empresarial común, el objetivo de este encuentro es más evaluativo, pues según citó The Wall Street Journal a una fuente cercana al empresario, el fin es que los hijos demuestren sus capacidades para exponer ideas que lleven al éxito a la compañía y resolver problemas de la empresa.

