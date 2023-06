El cantante Peso Pluma es uno de los artistas más famosos de México, a pesar de que su carrera comenzó en 2020, no fue hasta el 2023 que el también conocido como “Doble P“, alcanzó la fama internacional y se volvió un referente de la música.

Ahora mismo el cantante de 24 años, representante de los ‘corridos tumbados‘, ha sido criticado duramente en redes sociales después de interpretar una de sus canciones a capela, lo que dejó un mal sabor de boca al público.

Peso Pluma canta a capela y le llueven críticas

Recientemente el cantante interpretó una de sus canciones más famosas. “VVS”, tema que grabó junto a Edgardo Núñez y Dareyes de la Sierra. Aunque el resultado no fue el que esperaban sus fans; sorprendiendo al público.

A pesar de que el cantante ha admitido en varias ocasiones que él no canta bien, muchos de sus fans aún se sorprenden al escucharlo cantar sin auto tune y sin producción, pues pocos de sus fanáticos han escuchado al cantante en vivo.

Fue en redes sociales donde se compartió el video de Peso Pluma cantando a capela, en el video se puede observar al líder de los corridos tumbados coreó algunas estrofas del tema “VVS” y la reacción de sus seguidores no se hizo esperar.

“No no no, pobrecito ¿quién le dijo que cantaba?”, “¿Eso es cantar?”, “Vicente Fernández se revuelva en su tumba”, “Qué gachote canta, pero como me cae bien”, “Qué bajo ha caído la música”, fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.