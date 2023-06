En el evento TUDUM de Netflix celebrado en São Paulo en Brasil, se dieron muchas novedades al respecto con proyectos muy esperados por la compañía de streaming, entre estos avances, la compañía por fin liberó el primer tráiler del tan ansiado live action de One Piece.

One Piece es un manga y anime muy querido por la comunidad que adora las historias japonesas, en esta adaptación veremos a Monkey D. Luffy quien, en busca de aventuras, quiere obtener grandes tesoros y sobre todo, convertirse en el rey de los piratas.

El actor mexicano Iñaki Godoy quien interpreta a Luffy lloró al ver por primera vez el tráiler, el momento emotivo lo compartió Netflix en sus redes sociales y demuestra el gran cariño que le tenía al proyecto y sobre todo, a su personaje; no es para menos si tenemos en cuenta que el anime y el manga siguen siendo obras muy ansiadas y que se siguen publicando, siendo no solo una de las historias más largas e interesantes, también una de las más amadas por los fans.

Hold onto your straw hats nakama the cast of ONE PIECE is about to watch their very first teaser, and it’s packed with feels. Get ready to sail with them on August 31st #OnePieceAdaptation #onepiece @netflix pic.twitter.com/dihDursz9l

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) June 18, 2023