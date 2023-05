Sin lugar a dudas, Blockbuster es una de las compañías más recordadas a nivel mundial, ya que fueron una de las primeras empresas en incursionar con el alquiler de películas y videojuegos a través de tiendas físicas.

Sin embargo, el auge e impactó de la tecnología y el ‘streaming‘ terminó por acabar con la marca, la cual en 2010 se declaró en quiebra y años más adelante cerró sus puntos en varios países.

De hecho, algunos expertos señalan que el crecimiento de plataformas digitales como Netflix terminaron hundiendo a la empresa, cuyo modelo de negocio consistía en alquilarles a los clientes las películas por un tiempo determinado sin importar cuántas personas podrían disfrutar del producto.

Justamente, fue a través de las redes sociales que Blockbuster le lanzó un vainazo a Netflix por las nuevas políticas para 2023, que tienen que ver con castigos a aquellos que compartan su cuenta con personas que se encuentren fuera de la casa del titular.

En Colombia, por ejemplo, quien cometa dicha falta tendrá que pagar 8.500 pesos adicionales al mes por cada persona extra.

Así pues, mediante un trino, Blockbuster le recordó a Netflix cómo trabajaba años atrás, cuando lo importante era alquilar las películas y series, y no cuántas personas la veían.

A friendly reminder that when you used to rent videos from us. We didn’t care who you shared it with… As long as you returned it on time. @netflix

— Blockbuster (@blockbuster) May 25, 2023