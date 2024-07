Por: El Espectador

El cantante y compositor mexicano León Larregui perdió su billetera en un Uber, así lo dio a conocer el artista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Deje mi cartera el otro día en un Uber, mala suerte. Ya cancelé las tarjetas”, escribió el músico, conocido por ser el líder y vocalista de la banda Zoé. El artista explicó que la billetera y las tarjetas no eran lo importante, sino los demás elementos que llevaba ahí.

“Mis identificaciones y las fotitos que tenía de mi hijo ahí son irremplazables. Si alguien tiene información. Piedad”, enfatizó el cantante.

Diferentes usuarios sugieren formas para que el artista pudiera recuperar sus elementos, entre esos hacer el reporte en la aplicación.

“Ya lo hice. Contestaron que el chofer no vio nada, o sea que el siguiente ocupante probablemente la tomó. Me quisieron hacer cargos, no pudieron ósea que sí, alguien la tomó”.

Deje mi cartera el otro dia en un Uber, mala suerte. Ya cancele las tarjetas. Pero mis identificaciones y las fotitos que tenia de mi hijo ahi, son irremplazables . Si alguien tiene informacion. Piedad!!🔥❤️⚡️ — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) July 3, 2024

“Porfa si la persona que las tomó las ve como souvenir les puedo dar otra cosa, y si alguien las ve por la red como algo a vender avisen!! Gracias”, agregó el artista en un mensaje posterior.

El músico mantiene la esperanza de poder recuperar sus pertenencias, en especial las fotografías de su hijo, Lucían Larregui.

