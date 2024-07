Rafael Santos Borré ha sido fuertemente criticado por errar una opción clara de gol en el pasado juego contra Brasil, por la última jornada de la fase de grupos en la Copa América 2024. Y es que el popular ‘Comandante’ tuvo en sus pies la oportunidad de la victoria para la Selección Colombia frente a la ‘canarinha’, en un duelo que finalmente acabó 1-1 en Santa Clara, California.

(Le puede interesar: Conmovedor video de James Rodríguez con Santos Borré: el ’10’ hizo de líder con el caído)

“Lo fácil que es put… a alguien por acá. Hacer un IG falso y tirar ‘hate’ porque no son conformes con sus vidas. Caerle encima al que trabaja y lucha por sus sueños desde que es un niño, solo porque representa los sueños de casi todos y por los que casi ninguno es capaz de luchar. El precio de atreverse a soñar bien grande. Representar a tu país siempre fue tu sueño y desde que se empezó a materializar has hecho todo por mantenerte ahí. Nadie lo entiende, no importa. Dios te guía y te dará la victoria”, escribió la pareja del exjugador de River Plate y Deportivo Cali, entre otros.