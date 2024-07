Por: Gol Caracol

Rafael Santos Borré se ha convertido en centro de críticas, especialmente para el entorno de la Selección Colombia, que le ha ‘tirado’ con todo por el gol errado frente a la ‘Verdeamarela’.

Y es que esa anotación hubiera significado la victoria ‘Tricolor’ y el puntaje perfecto en su grupo. Sin embargo, al final la mala definición del barranquillero tampoco tuvo mucho impacto en la definición de la zona D, ya que los dirigidos por Néstor Lorenzo clasificaron como primeros.

No obstante, las críticas hacia Rafael Borré no se hicieron esperar y una de ellas fue la de Carlos ‘Pibe’ Valderrama, quien no le perdonó el gol fallado frente al arco.

“¿Los goleadores cuántas necesitan? Está solo, ah bueno. Cuando no lo llaman entonces hay que llamarlo porque es goleador, pero si es goleador, métalo”, dijo el otrora ’10’ de la Selección Colombia.

Vea acá las declaraciones del ‘Pibe’ Valderrama: