En un momento de vergüenza ajena terminó uno de los conciertos más esperados en el Carnaval de Barranquilla, luego de que el cantante de reguetón Blessd, en medio de su presentación del sábado 18 en las fiestas caribeñas, detuviera su show para contar que su celular cayó en manos de inescrupulosos y lo perdió.

Y es que el celular del artista se extravió mientras él estaba en tarima y su producción le informó, lo que ha evidenciado la vergüenza de muchos de los asistentes al evento.

En un video de Lo sé todo se puede ver al artista pidiendo que le devuelvan el móvil, que tiene una imagen de un cadena de un carro.

Es tanta la necesidad de que el celular aparezca, que el artista ofreció jugosa recompensa por el aparato:

“Se me acaba de perder el celular, me acaban de decir que se acaba de perder. Así es que el que lo tenga, tiene mi fotito, es la cadena esta mía de un carro. Si alguien se lo encontró, hay buena recompensa por ahí. Por favor, es el celular mío, me están diciendo que se acaba de perder. Si alguien lo tiene, por favor que lo pase. Gracias. Continuemos”, dijo el artista en medio de la presentación.