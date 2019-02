La escena, que se emitió el martes en la noche, mostraba a Lucía Vallejo, personaje de Laura, en una escena erótica con Iván Estefan, interpretado por Manuel Sarmiento, como se puede revivir en el capítulo que RCN publicó en su página (a partir del minuto 17:50).

“Estoy muy bien representada por una actriz que fue mi doble para estas escenas […] Muchas gracias, lo hiciste divino”, dijo Laura en las historias de Instagram en las que agradeció a su colega por el trabajo.

Más adelante, reveló que ella no es la única que usa dobles para este tipo de grabaciones, pero sí de las pocas que lo hace público: “Yo no sé si otras compañeras que tienen dobles para estas escenas lo confiesan, yo sí. Yo sí, porque yo resalto el trabajo de estas mujeres y estos hombres que hacen de dobles, Muchas gracias”. Además, añadió: “Hay bastantes compañeros que utilizan dobles, sino que [ustedes] no saben, porque como que les da pena decirlo”.

Y sobre por qué no hace escenas de este estilo, Laura simplemente dijo: “decidí no hacer este tipo de cosas”.