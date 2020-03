green

“¿Ya no eres amiga de Laura Acuña?”, le preguntó el usuario a la famosa en la dinámica de ‘Hazme una pregunta’ y ella, primero bromeó:

“Este es un mensaje para la ingrata de Laura Acuña, cuya amistad me ha retirado”.

Y, luego, aclaró: “No, mentiras, bebé. ¿Cuándo nos vemos, ingrata? Ella es una mamá, una señora muy ocupada, pero la amo con todo mi corazón”.

Laura también se refirió al respecto y, molestando, contó en la red social que es que a su amiga y excompañera de ‘Muy buenos días’ ya no le gustaban los planes que ella le proponía.

“Yo no entiendo por qué a Tatiana no le gustan ya mis planes. O sea, yo la invito a que me ayude a cuidar a Helena y a Nicolás [mis hijos], a que juguemos todo el día a las escondidas, a hacer ‘cupcakes’, pintucaritas; a que me acompañe a las piñatas. Pero, yo no sé por qué a ella no le parece tan chévere ese plan; entonces, nunca la veo”, manifestó.

La respuesta de Tatiana a esa afirmación fue por medio de un chat, que Laura compartió en sus historias. “¿De verdad no lo entiendes? Jaja. ¿Qué pasó con los karaokes? ¿Los asados? ¿La guaracha? ¿Qué pasó con todo eso?”, indicó.

A Laura solo le quedó por decirle que eso estaba cancelado, y su amiga le expresó, jugando, “la vida es cruel”.

Todo esto se puede ver en el siguiente video que recopila las publicaciones de las dos famosas sobre su amistad.