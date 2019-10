Pero en ese matrimonio no todo ha sido ‘color rosa’, según un relato de la famosa en AutoStar TV, cuando le preguntaron si era verdad que, antes de su primer embarazo: “¿Le pediste a Rodrigo que se separaran al darte cuenta de la dificultad para tener hijos?”.

“¡Muchas veces! Me separaba todos los meses. Durante tres años y medio me separaba… Bueno, digamos que el primer año no fue tan grave, pero después sí, porque la frustración es muy grande y uno siente que está arrastrando con su destino a otra persona que tiene todo y que uno admira, que se merece tener su familia, que podría estar bien. Entonces, como que pensando en eso, sí se lo pedí muchas veces [que nos separáramos]”, aseguró.