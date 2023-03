La estrella de Hollywood Dwayne Johnson o mejor conocido como ‘La roca’ ha sorprendido a sus seguidores luego de mostrar su resignación por una decisión que tomaron sus hijas sin su consentimiento.

El actor que lleva más de 20 años de carrera en la industria del cine utiliza constantemente sus redes sociales para mostrar su vida en familia, mostrando cosas que le pasan en su día a día. Pues en esta oportunidad no ha sido la excepción.

Dwayne se grabó un video mientras miraba sorprendido y desconcertado una situación que descubrió al llegar a su casa, pues sin saberlo sus hijas habían adoptado dos nuevas mascotas. En el clip el actor escribió: “Me fui para un viaje de negocios de 3 días y vuelvo con dos nuevos miembros, sorpresa de la familia”.



El actor mostró a un pequeño conejillo de indias dentro de una pista de obstáculos que sus hijas le habían construido.

“Comen y hacen caca. Todo el día. Cotidiano. De por vida”, añadió Dwayne mientras mostraba su rostro de incredulidad ante la situación.

Por supuesto, el clip genero todo tipo de reacciones entre internautas, haciéndose viral con más de 33,5 millones de reproducciones.

Algunos de los comentarios de internautas fueron “Eso es adorable, pero me sentiría exactamente de la misma manera”, “¡Qué maravillosa sorpresa! Me encanta que su familia esté ayudando a los animales sin hogar y promoviendo la adopción dando la bienvenida a estos conejillos de indias a casa”, “Todavía me estoy riendo, creo que es el hecho de que ahora tienes un parque infantil con aspecto de piscina en tu casa, este es un compromiso real”.